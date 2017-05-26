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Bıyıkları için oy isteyen Meksikalı politikacıdan #kampanyaetiketi

Sosyal medyada seçim kampanyası yürütmek üzere etiket bulma çabası Meksikalı politikacıyı alay konusu yaptı. Vali adayı Javier Zapata önce  #PorMisBigotes (#Bıyıklarımİçin) etiketini seçerek çarpıcı bıyıkları için oy istedi. Sonra...

Bıyıkları için oy isteyen Meksikalı politikacıdan #kampanyaetiketi
Sosyal medyada seçim kampanyası yürütmek üzere etiket bulma çabası Meksikalı politikacıyı alay konusu yaptı. Vali adayı Javier Zapata önce  #PorMisBigotes (#Bıyıklarımİçin) etiketini seçerek çarpıcı bıyıkları için oy istedi. Sonra bunu “halka daha yakın olmak” için #hashtagcampaña (#kampanyaetiketi) ile değiştirdi. Hiç bir anlam ifade etmeyen bu etiket sosyal medya kullanıcıları tarafından alaya alınırken politikacı bu etiketin “Bana kampanya etiketini siz bulun” anlamını taşıdığı ve bilinçli olarak seçildiği konusunda ısrar etti.
Meksika'nın Pasifik kıyısı eyaletlerinden Nayarit'in vali adayı Javier Zapata’nın bilboardları kaplayan sosyal medya etiketi reklamı sosyal medyayı karıştırdı. Önce #PorMisBigotes (#Bıyıklarımİçin) etiketini seçerek bıyıkları için oy isteyen politikacı daha sonra kampanya etiketini #hashtagcampaña (#kampanyaetiketi) ile değiştirdi. Sosyal medyadaki genel eğilim bu etiket seçiminin “tarihin en kötü seçimi” olduğu yönündeydi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bunun gerçek bir politik kampanya etiketi olamayacağını ve büyük ihtimalle web sitelerinin yapımında deneme kelimeleri olarak kullanılan “Lorem Ipsum” benzeri benzeri bir ifade olduğunu ve yanlışlıkla bilboard reklamlarına basıldığını söyledi.
“Etiketi unutma"
Risco adlı bir Twitter kullanıcısının politikacı ile kampanyacı arasındaki kurgusal diyaloğu yazdığı tweet binlerce kez paylaşıldı. Kurgusal diyalog şöyle:
-"Ramiro, fotoğraf onaylandı, kampanyanın etiketini de içerecek şekilde çıkışı al.
-Kulağa hoş geliyor patron.
-Etiketi unutma.
-Tabi ki unutmam.
Seçim bilinçli
Ancak politikacı etiketin, “Boşluğu doldurun ve bana kampanya etiketini siz bulun” anlamında bilinçli olarak kullanıldığı konusunda ısrarcı oldu. Zapata şöyle konuştu: "Sıradan insanların siyasi kampanya etiketi yaratmak konusunda partilerin kendilerinden ya da ücreti milyonlar olan danışmanlardan daha tecrübeli olduklarına kanaat getirtim."
Taraftarları ise takma bıyık ile fotoğraf çektirerek politikacıya destek verdi.
Javier Zapata kürtaja, eşcinsel evliliklere ve pornografiyi teşvik ettiği iddiasıyla hükümete karışı çıkarken ataerkil düzeni ve çekirdek aileyi savunan protestan Hristiyanların favorisi Sosyal Karşılaşma Partisi’nden eyalet valiliği için adaylığını koydu.

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