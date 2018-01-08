Bitcoin madenciliği için hacklenen telefon ve aygıtlar hızla artıyor

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Ocak () – Vergi güvenliği şirketleri, kriptopara madenciliği için akıllı telefon ve tablet gibi aygıtlara yasadışı uygulama ve web siteleri aracılığıyla erişilen hackleme olaylarının hızla arttığına dikkat çekiyor ve kullanıcıları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Japonya merkezli veri güvenliği şirketi Trend Micro Inc. tarafından yapılan açıklamada, yatırımcılar için bugünlerde çok popüler hale gelen kripto paralar yüksek kazançların yanında güvenlik açığı sorunları da getirdiğine işaret ediyor. Açıklamada, aygıtları kriptopara madenciliğine zorlayan yasadışı websitesi ve programların Mayıs 2017’te artmaya başladığını ve Eylül itibariyle 848 yasadışı erişim vakası gerçekleştiğinin altını çiziyor.

Tüm kriptopara işlemleri, “blockchain” adlı halka açık bir defterde kaydediliyor ve dünya üzerindeki tüm trader’ların bilgisayar ve aygıtlarında bu defterin bir kopyası bulunuyor. Yeni bir işlem yapıldığında, işlem defterdeki mevcut veriye göre hesaplanıp sonrasında blockchain’e ekleniyor. Bu karmaşık hesapları yapan kişilere madenci deniyor ve madenciler yaptıkları iş karşılığında bir miktar kripto para kazanıyorlar. Kişisel bilgisayarlar, akıllı telefonlar, tabletler hatta internete bağlanabilen ev aletleri bile uzaktan madencilik faaliyetleri için erişilebiliyor. Bu yasadışı erişim hem aygıtları yavaşlatıyor hem de kişisel verilerin çalınması tehlikesi taşıyor.

Akıllı ev aletleri de tehlikede

Ekim 2017’de Google’ın Android işletim sistemlerinde kullanılan bir akıllı telefon uygulaması yüklendiği aygıtları otomatik olarak madencilik faaliyetleri için kullanmaya başlamıştı. Ayrıca Ocak-Eylül 2017 döneminde gerçekleşen tüm kriptopara madencilik işlemlerinin yüzde 6 kadarının internet kullanabilen ev aletleri üzerinden gerçekleştiği ortaya çıkmıştı. Bu da veri güvenliği şirketlerince madencilik programlarının webcam veya video oyunlarının içine sızdığı anlamına geliyor.

Trend Micro’dan yapılan açıklamada, “Aygıtlarınızın yasa dışı madencilik faaliyetinden korumak için en güncel güvenlik yazılımlarını yükleyebilir ve işletim sistemlerinizi güncelleyebilirsiniz” denildi.