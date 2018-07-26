Birleşik Krallık’ta sıcak hava dalgasına bağlı yüksek kirlilik uyarısı

Celal Sönmez / Londra, 26 Temmuz () – Birleşik Krallık genelinde günlerdir süren sıcak hava dalgası sebebiyle birçok kişi hastanelik olurken, Belediye Başkanı Sadiq Khan yüksek hava sıcaklıklarının başkentin toksik havası, yeterli bulut olmaması ve Avrupa’dan gelen emisyonlarla birlikte kirliliğin “yüksek düzeylere” çıkacağı konusunda uyarı yaptı.

Londra'da en son 7 Mayıs'ta yüksek düzeyde hava kirliliği uyarısı yapılmıştı.

Otoritelerden yapılan açıklamaya göre kentte özellikle solunuma bağlı rahatsızlığı olan kişilerin yorucu fiziksel egzersizden kaçınmaları için uyarı yapıldı. Ayrıca astım hastalarının astım spreylerini daha düzenli kullanılması tavsiye edildi.

Birleşik Krallık’ta dün yerel yönetimler özellikle saat 11:00 ile 15:00 arasında sokağa çıkacak kişilere dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunmuştu.

Ülke genelinde uzun bir süredir etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle çeşitli kentlerde birçok kişi hastaneye kaldırıldı ve evcil hayvan sahiplerine öğle saatlerindeki yoğun sıcak hava sebebiyle hayvanlarını parklara götürmemeleri tavsiye edildi.

Birleşik Krallık meteoroloji kurumu Met Office sıcaklığın ülkenin güneyinde 37C'ye kadar çıkacağını öngörürken, en son Ağustos 2003'te kaydedilen 38.5C düzeyinin de aşılabileceğini belirtti.

Birleşik Krallık meteoroloji kurumu Met Office ve Halk Sağlığı Kurumu (Public Health England), Cuma gününe kadar ülke genelinde üçüncü seviye sıcak hava uyarısında bulunurken, açıklamada şöyle denildi:

“Doğu bölgelerinde çok sıcak olmak üzere hava durumu sıcak seyrine devam edecek. Evlerinizi olabildiğince serin tutmaya çalışın. Gün içerisinde perde veya pencerelerinizi kapalı tutun. Güneşten uzak durun.”

Met Office’ten gelen son açıklamaya göre ise sıcak hava dalgasının Cuma günü son bulabileceği, yerini gök gürültülü fırtınaya bırakabileceğini duyuruldu ve özellikle doğu bölgelerine yoğun yağmur sebebiyle oluşabilecek sel ve baskınlar için dikkatli olunması gerektiği belirtildi. (Fotoğraflı)