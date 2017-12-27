Birleşik Krallık’ta Muhafazakâr Parti tilki avıyla ilgili baskı altında

Mergim Özdamar / İstanbul, 27 Aralık () – Birleşik Krallık İşçi Partisi, Muhafazakâr Parti Çevre Bakanı Michael Gove’a, partisinin genel seçim vaadi olan tilki avlanma yasağı ile ilgili olarak, milletvekillerine oy hakkı verip vermeyeceği konusunda baskı yapıyor.

konuyla ilgili gelişmeler, Başbakan Theresa May'in 2018’in başında Avam Kamarası’nın tilki avlanması ile ilgili oyunu kalıcı olarak kaldırmayı duyurduğu söylendiğinde başladı. Böyle bir hareketin kırsal bölgelerde yaşayan muhafazakârları kızdırması bekleniyor.

Muhalefet Çevre Bakanı Sue Hayman, Gove'un hükümetin planlarını açıklayan bir bildiri hazırlaması gerektiğini söyledi.

Hayman, “Ülkede avlanma yasağı devam ederken, halkın büyük çoğunluğu bu zalim ve barbarca faaliyetin geri dönmesini istemiyor. Muhafazakârlar tartışmayı durdurmalı ve bir daha asla tilki avcılığını geri getirmeye çalışmayacaklarını taahhüt etmelidir” dedi.

Hayman ayrıca, “Muhafazakarların hayvan refahı ile ilgili iddiaları doğruysa, tilki avının geri dönüşünü aylar önce göz ardı eder, zayıf düzenlenmiş porsuk avı yönergesini yeniden gözden geçirir ve hayvan refahı için mevcut AB standartlarını yumuşatmaya çalışmazlardı” dedi.

Başbakanlık'taki bir kaynak, Sunday Times'da yer alan ilk haberlerin yanlış olduğunu söylemeyi reddetti ancak “saf spekülasyon” olduğunu söyledi. Kaynak ayrıca, “2019'da sona eren parlamento oturumunda tilki avcılığıyla ilgili mevcut politikayı değiştirecek bir oylama yok” dedi.

Gove, Haziran seçimlerinden sonra çevre bakanlığına atandığından beri hayvan refahı konularına öncelik verdi. Bu hafta sonu, köpek yavrusu kaçakçılığını sona erdirme planlarını açıkladı. Hazırlanan bir tasarıda, Birleşik Krallık’ta hayvan zulmüne yönelik beş yıllık hapis cezası getirildi.

May seçim kampanyası sırasında, milletvekillerinin tilki avcılığı ile ilgili özgürce oy kullanmasına izin verme planlarını açıkladığında büyük bir çoğunluğu şaşırtmıştı. May, seçim kampanyası sırasında Leeds'e yaptığı bir fabrika ziyareti sırasında, “Şahsen, tilki avcılığını onaylıyorum ve önceden biz Muhafazakâr parti olarak bir söz verdik. Bu taahhüdümüzü sürdürüyoruz” demişti.

Tony Blair'in hükümeti 2004 yılında, Birleşik Krallık'ta eski bir gelenek olan tilki avcılığını yasakladı ancak “Kırsal İttifak” grubu da dahil olmak üzere muhafazakarlar tarafından baskı uygulanan gruplarda ön plana çıkarıldı.

Muhafazakârlar, genel seçim vaatlerinde, parlamentodaki 2004 Avcılık Yasasının geleceğine karar vermek üzere özgürce oy vereceğini söyledi.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, başbakan May’i seçim kampanyası sırasında tilki avcılığı lehinde olduğu için defalarca eleştirdi.

İşçi Partisi tarafından 2004 yılında kabul edilen yasa, İngiltere ve Galler'de tilkiler ve diğer vahşi memelileri avlamak için köpek kullanımını yasakladı. (Fotoğraflı)