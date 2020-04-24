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Birleşik Krallık’ta bir günde 684 ölüm
Birleşik Krallık'taki corona salgınının son verileri açıklandı. Açıklamaya göre, 24 saat içinde 684 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 19 bin 506'ya yükselmiş oldu.
DIŞ HABERLER 24.04.2020, 21:11 Murat Aydın
Birleşik Krallık'taki corona salgınının son verileri açıklandı. Açıklamaya göre, 24 saat içinde 684 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise 19 bin 506'ya yükselmiş oldu.
İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’yı içinde barındıran Birleşik Krallık’taki, corona virüsü salgını hakkındaki son gelişmeler açıklandı.
Ülkede son yapılan testlerde ise 5 bin 386 yeni vaka tespit edildi.
Toplam vaka son verilerle birlikte 143 bin 464’e yükselmiş oldu.
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