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Birleşik Krallık ve Venezuela kripto para piyasasına katılıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık () - Birleşik Krallık ve Venezuela kendi kripto para birimlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Sunday Express'in haberine göre, İngiltere Merkez Bankası 2018 yılında ulusal bir kripto para birimini piyasaya...

Birleşik Krallık ve Venezuela kripto para piyasasına katılıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık () - Birleşik Krallık ve Venezuela kendi kripto para birimlerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Sunday Express'in haberine göre, İngiltere Merkez Bankası 2018 yılında ulusal bir kripto para birimini piyasaya sürmeye dönük hazırlıklar yapıyor.
Habere göre, İngiltere Merkez Bankası'nın Şubat 2015'te kurduğu özel bir araştırma ekibi, küresel çapta kripto para birimlerini incelemeye başladı. Araştırma kapsamında, ekibin Bitcoin gibi kripto para birimlerinin dijital işlemleri gözlemlediği belirtilen haberde, piyasaya sürülmesi planlanan ulusal kripto paranın sterlin üzerinden işlem görmesinin öngörüldüğü belirtildi.
Birleşik Krallık'ta hazırlıklar sürerken, Venezulea'nın da "Petrocoin" ismiyle kendi kripto para birimini piyasaya süreceği açıklandı.
Venezuela Ekonomi Bakanı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelindeki ekonomik ablukadan kurtulmak için gerçekleştirilebilecek en mantıklı eylemin kripto para piyasasına katılmak olduğunu söyledi.
Venezuela pesosunun ABD dolarına göre 2017 yılında yüzde 97 değer kaybettiği kaydedilirken, ülkenin üreteceği sanal para birimiyle dış borçlarını ödemeyi hedeflediği belirtildi.
Kripto para piyasası küresel çapta ilgi odağı haline gelirken birkaç ülke sanal para kullanımına kısıtlamalar getirdi. Güney Kore yönetimi, sanal para piyasasında işlem yapımına yeni bir önlem olarak anonim sanal para birimi hesaplarıyla işlem yapılmasını yasakladı.

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