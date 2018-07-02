Birleşik Krallık'ta Kraliçe'nin cenaze töreninin provası yapıldı

Aynur Tattersall / Londra, 2 Temmuz () - Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşamını yitirmesi durumunda yapılacak cenaze töreninin provası yapıldı. Cenaze töreni provalarına üst düzey bakanlar da katıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi’nin haberlerine göre, 92 yaşındaki Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği resmi olarak açıklandıktan bir gün sonra "London Bridge" adı verilen plan uygulanacak.

Bu plan çerçevesindeki tüm hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edildi. Haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe'nin ölümünün ardından Başbakan Theresa May’in ulusa sesleneceği ve 10 gün yas ilan edileceği ifade edildi.

“London Bridge Planı”, Kraliçe'nin St Paul's Katedrali'nde katıldığı bir tören sırasında rahatsızlanmasının hemen ardından hazırlandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin rahatsızlığı ciddi olmadığı ve bu nedenle de doktor çağrılmadığı ifade edildi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC de, 92 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth’in ölmesi durumunda yapacağı yayının provalarına önceden başlamıştı.

BBC Gazetecilik Akademisi’nde yürütülen hazırlıklarda, çalışanlara Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreninde spikerlerin giyeceği kıyafetlerden verecekleri bilgilere ve kanalın yayın akışının nasıl olacağına kadar her türlü detay öğretildiği ifade edildi.

BBC’nin deneyimli sunucularından Huw Edwards ve Nicholas Witchell’in Kraliçe’nin ölümünü sundukları varsayımsal videolar, çalışanlara izletildi. BBC, Kraliçe’nin ölüm ilanından sonra ulusal marşı yayınlayacak, akabinde tüm kanallarının arka fonuna Kraliçe’nin fotoğrafını koyacak.

Koyu renk takım elbise kuralına uygun olarak erkek sunucular, takımlarının içine beyaz gömlek giyerek siyah kravat takacak. İlandan 12 gün sonra gerçekleştirilen cenaze törenine kadar ise yayın akışını kesin olarak değiştirecek ve eğlence programlarını kaldıracak.

Duygusal müzikler çalacak

Ülke genelinde tüm radyo ve televizyon kanallarının da Kraliçe'nin ölünün ardından nasıl bir yayın politikası izleyeceğinin netleştirldiği ifade edildi. Kraliçe'nin öldüğünün resmi olarak açıklanmasının ardından çalınacak olan duygusal parçaların listesinin de hazırlandığı ifade edildi.

Elizabeth 63 yıldır tahtta

Birleşik Krallık'ın en uzun süredir tahtta bulunan monarkı olan İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 92. yaş gününü Nisan ayında kutlanmıştı.

63 yıldır tahtta bulunan Kraliçe II. Elizabeth'in doğum günü dolayısıyla ülke genelinde ve yurt dışındaki büyükelçiliklerde etkinlikler düzenlendi.

Geleneksel olarak her yıl biri gerçek, diğeri törensel olmak üzere iki kere doğum günü kutlayan Kraliçe, 21 Nisan 1926'da doğdu. Elizabeth, 6 Şubat 1952'de kraliçe olurken, Birleşik Krallık tarihinin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanını taşıyor.