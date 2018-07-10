Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler oldu
Yeni sistemin bakanları kim? Nereden geldi?
Soylu ve Damatla birlikte 4...
Yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi belli oldu
Yeni kabineyi açıkladı. İşte yeni...
İçişleri Bakanı tekrar Süleyman Soylu olsun
Süleyman Soylu tekrar İçişleri Bakanı...

Birleşik Krallık'ın yeni Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt oldu

Aynur Tattersall / Londra, 10 Temmuz () - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Boris Johnson’ın istifasından sonra Jeremy Hunt’ı Dışişleri Bakanı olarak atadığını açıkladı. Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümetinde,...

Birleşik Krallık'ın yeni Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt oldu

Aynur Tattersall / Londra, 10 Temmuz () - Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Boris Johnson’ın istifasından sonra Jeremy Hunt’ı Dışişleri Bakanı olarak atadığını açıkladı.
Theresa May liderliğindeki Muhafazakar Parti hükümetinde, Brexit konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ardından dün istifa eden Boris Johnson'ın yerine Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı Hunt getirildi.
Boris Johnson Pazartesi günü öğleden sonra istifasını Başbakan May'e sunmuş ve istifası kabul edilmişti. Johnson'un kararı, Brexit Bakanı David Davis'in istifasının hemen ardından gelmişti.
Johson ve Davis, May kabinesinde Brexit"in önde gelen savunucuları olarak biliniyordu. Yeni Dışişleri Bakanı olarak atanan Hunt ise Brexit referandumu sürecinde ülkenin AB'de kalmasından yana kampanya yürütmüştü. Hunt, son yedi yıldır Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanı olarak görev yapıyordu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325