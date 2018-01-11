Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya ABD’ye İran anlaşmasını koruma çağrısı yaptı

Hilal Sarı / İstanbul, 11 Ocak () – Belçika'nın Brüksel kentinde İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile görüşmelerinin ardından Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakanları, ABD’ye 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmayı sürdürmesi konusunda çağrı yaptı.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve İran Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya gelen bakanlar ABD’ye karşı ortak bir şekilde anlaşmayı sürdürme çağrısı yaptı ve Tahran’ın nükleer anlaşmaya bağlı olarak yaptırımların kaldırılmasından fayda sağlamaya hakkı olduğunu söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian “Anlaşma esastır ve alternatifi yoktur. İran’la anlaşmazlık yaşadığımız diğer noktaların varlığını inkar etmiyoruz” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşma kapsamında petrol yaptırımlarını tekrar uygulayıp uygulamama konusunda bir karar vermesinin arefesinde Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, , Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Brüksel’de İran Dışişleri Bakanı Zarif’le nükleer anlaşmanın nasıl uygulanacağını görüştü.