Bir zamanlar milli kahramandı, seçimlerde 8 oy aldı

Deniz Berktay, Kiev () - Ukrayna’da pazar günü yapılan erken parlamento seçimleri sonrasında oy sayım işlemleri devam ederken, Rusya’da iki yıl cezaevinde kaldıktan sonra Ukrayna yönetiminin ve Uluslararası örgütlerin çabaları sonucunda serbest bırakılan ve Ukrayna’da milli kahraman ilan edilen Nadejda Savçenko, kendi seçim bölgesinde, sadece 8 oy aldı.



Savçenko, seçim sonuçlarına itiraz etmeyeceğini belirtirken, diğer taraftan seçimleri ‘kirli ve iğrenç’ bir süreç olarak nitelendirdi.



PUTİN’İN SAVÇENKO’YU AFFETMESİ ÜZERİNE UKRAYNA’YA VARMIŞTI

Askeri pilot olarak görev yaptıktan sonra 2014 yılında Ukrayna’nın doğusunda Rus yanlısı silahlı gruplarla çatışmaların başlaması üzerine gönüllü olarak çatışma bölgesine giden Nadejda Savçenko, burada ayrılıkçılar tarafından ele geçirildikten sonra Rus makamlarına teslim edilmiş ve Rusya’da çıkartıldığı mahkemede, ‘çatışma bölgesindeki Rus gazetecilerin öldürülmesine yardımcı olmak’ ve ‘Rusya sınırını yasadışı şekilde geçmekle’ suçlanmıştı. Cezaevinde açlık grevine başlayan Savçenko’nun serbest bırakılması için Ukrayna yönetimi, uluslararası alanda yoğun mücadeleye girişmiş ve Savçenko, henüz Rusya’da tutuklu olduğu dönemde yapılan 2014 Ukrayna parlamento seçimlerinde, eski başbakanlardan Yuliya Timoşenko’nun Anavatan Partisi’nin milletvekili aday listesinde birinci sırada gösterilerek milletvekili seçilmişti. Ukrayna’nın girişimleri 2016 yılında sonuç vermiş ve dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun iki Rus vatandaşını affetmesine karşılık Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Savçenko’yu affetmesi üzerine Savçenko serbest bırakılmış ve Ukrayna’ya gelmişti.



‘UKRAYNA MİLLİ KAHRAMANI’ NİŞANI ALMIŞTI

Dönemin Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko tarafından ‘Ukrayna milli kahramanı’ nişanı verilen ve Ukrayna’daki milliyetçi çevrelerin kahraman ilan ettiği Savçenko, Ukrayna’ya vardıktan kısa bir süre sonra, amacının cumhurbaşkanı olmak olduğunu söylemiş ve Ukrayna’daki silahlı çatışmaları çözmenin yolunun Rus yanlısı ayrılıkçılarla doğrudan müzakerelere girişmek olduğunu ifade ederek, milliyetçi çevrelerin sert tepkisini çekmişti. Savçenko’nun Ukrayna Hükümeti’nden izin almadan Belarus’un başkenti Minsk’e giderek ayrılıkçı liderlerle görüşmesi Ukrayna yönetiminin tepkisine neden olmuş ve Savçenko, önce partisinden ihraç edilmiş, 2018 yılındaysa, ‘silahlı darbe girişiminde bulunma’ suçlamasıyla önce milletvekilliği düşürülerek tutuklanmış, ardından da şartlı tahliye edilmişti.



SADECE 8 OY ALDI

Savçenko, kısa süre önce kurduğu 'Nadejda Savçenko’nun Toplumsal-Siyasi Platformu' adlı partiyle, seçimlere yedi bağımsız aday göstermişti. Ancak, kendi aday olduğu Donetsk ilinin 51 numaralı seçim bölgesinde, dünkü seçimlerde sadece 8 kişi Savçenko’ya oy verdi.