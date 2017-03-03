Bir grup Alman, Türkiye hükümetinin etkinliklerini protesto etti

Levent Gündüz / Baden Baden, 3 Mart () - Dün gece 100 civarında Alman vatandaşı, Gaggenau Belediyesi'nin ve kilisenin önünde toplanarak Türk siyasetinin Almanya’ya taşınmasını protesto

Almanya’nın Baden Baden kentine 8 kilometre uzaklıktaki 30 bin nüfuslu Gaggenau Belediyesi'nin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın toplantısını iptal etmesinin ardından, bir grup Alman da etkinliği protesto ederek Türkiye siyasetinin Almanya'ya taşınmamasını istedi.

Alman vatandaşlar verdikleri demeçlerde, ‘Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü yok. Çok sayıda gazeteci cezaevlerinde tutuklu bulunuyor. Sade Gaggenau değil, tüm Almanya’da siyasetçilerin toplantı yapmasına müsaade edilmemeli. Yasalarımızda bu var. Türkiye siyaseti Almanya’ya taşınmamalı. Zaten yeterince çok sorun yaşıyoruz. Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UETD), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan bir dernek. AKP, Almanya ve Avrupa’da uzanmış kolu bu derneklere salon verilmemeli" ifadelerinde bulundu. Protestocular, tepkilerini taşıdıkları pankartlarla ve basın açıklamasıyla ifade etti.

Almanya’da bugün çıkan gazeteler Gaggenau’da yaşanan salon krizine geniş yer verdi.

Gaggenau Belediyesi bugün yaptığı basın açıklamasında toplantı iptalin siyasi olmadığını, sadece Gaggenau Belediyesin güvenlik açısından kendi kararı olduğunu söylemişti. Belediye yetkilileri toplantı salonun kapasitesinin 500 kişi olduğunu, yoğun kalabalık ve yetersiz park yeri nedeniyle toplantının iptal edildiğini belirtmişti.

Bugün öğlen saatlerinde Gaggenau Belediye Binasına yapılan bomba ihbarı üzerine bina boşaltılmış, geniş çaplı aramada bomba ve benzeri herhangi bir patlayıcıya rastlanmamıştı.

Polis bomba ihbarının nereden ve kimler tarafından geldiğini çok yönlü araştırıyor.