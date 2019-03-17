Binlerce Yeni Zelandalı, katliam kurbanları için bir araya geldi

Sibel Deniz, () – Yeni Zelandalı binlerce insan, Christchurch kentinde 2 camiye yönelik düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kurbanları anarak, birlik mesajları paylaştı.

Yeni Zelandalılar, Christchurch’te Al-Nur ve Linwood camiilerine düzenlenen katliamda hayatını kaybedenlerin yasını tutup, hayatını kaybedenlerin ailelerine destek olmak için, yaşanan katliam sonrası oynanacak maçın iptal olmasıyla boş kalan ve başkent Wellington’da bulunan kriket sahasında toplandı.

Wellington Şehir Konseyi, kriket sahasında düzenlenen ‘yas nöbetine’ yaklaşık 11 bin kişinin katıldığını duyurdu. Yeni Zelandalılar, polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı sahaya, ellerinde çiçekler ve pankartlarla geldi. Yaşanan katliama dair konuşmaların yapıldığı; birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği programda bir konuşmacının, “Gizli servis neden masum Müslümanları komşularını takip etmek yerine; onları mağdur eden aşırılık yanlılarını takip etmiyor?” diyerek gizli servisi eleştirmesi büyük alkış aldı.

Bazı konuşmacıların ise gözyaşlarını tutamadığı görüldü. 2 saate yakın süren programda birçok konuşmacı duygularını paylaştı, birlik mesajları verdi. Programda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.