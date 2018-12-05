Binali Yıldırım Çin temaslarına devam ediyor

Çin () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çin temasları kapsamında gerçekleştirdiği Çin Halk cumhuriyeti ziyaretinde, rehberler eşliğinde Huajuexiang Büyük Cami’ni, Işık İmparatoru’nun mezarını ve Xi’an Güney Kapısı surları’nı gezdi.
FOTOĞRAFLI
Çin () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çin temasları kapsamında gerçekleştirdiği Çin Halk cumhuriyeti ziyaretinde, rehberler eşliğinde Huajuexiang Büyük Cami’ni, Işık İmparatoru’nun mezarını ve Xi’an Güney Kapısı surları’nı...
05 Aralık 2018 Çarşamba 13:57
Çin () - TBMM Başkanı Binali Yıldırım Çin temasları kapsamında gerçekleştirdiği Çin Halk cumhuriyeti ziyaretinde, rehberler eşliğinde Huajuexiang Büyük Cami’ni, Işık İmparatoru’nun mezarını ve Xi’an Güney Kapısı surları’nı gezdi.
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