Bill Gates'ten 130 milyar dolarlık 'Boşanma' itirafı: Hata bende

Boşanmaya karar veren milyarder Bill-Melinda Gates çiftinden yeni haberler gelmeye devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde 'milyarderler kampı'na katılan Gates, 27 yıllık eşinden boşanma süreci ile ilgili itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

Dünyanın ultra zenginleri, ABD’nin Idaho eyaletinde 37’ncisi yapılan ‘yaz kampı’nda bir araya geldi.

Toplam servetleri 825 milyar dolar olan zenginlerin toplantısında pek çok konu masaya yatırıldı. Bu etkinlikte konuşan Gates'in açıklamaları ise tabiri caizse gündeme bomba gibi düştü.

27 yıllık eşi Melinda Gates'ten boşanmaya hazırlanan Bill Gates, ayrılık kararı ile ilgili konuştu. İngiliz basınında yer alan habere göre, Gates bu toplantıda boşanma ile ilgili hatanın kendisinde olduğunu kabul etti.

ABD merkezli New York Post’un haberinde de benzer iddialar yer aldı. Söz konusu habere göre, etkinlikte yer alan, adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak Gates’in sorumluluğu üzerine aldığını öne sürdü.

Aynı kaynak gazeteye yaptığı açıklamada 'Bu konuda biraz duygusal görünüyordu. Her an gözyaşlarına boğulabilirdi' ifadelerini kullandı.

130 milyar dolarlık bir servetin sahibi olan çiftin boşanma kararının ardındaki ismin Bill ve Melinda Gates Vakfı için çalışan Zhe Wang olduğu iddia edilmişti.

Gates ve Ann Winblad'ın fırtınalı aşkı da uzun süre manşetlerden inmemişti.

1980'li yıllarda çıkmaya başlayan ikili 1987'de ayrılmış, aynı yıl Gates Melinda ile evlenmişti.

Ancak görünen o ki Gates eski aşkını hiçbir zaman unutamadı. Söz konusu haberlere göre, ünlü milyarder evliliği boyunca sık sık Ann ile birlikte vakit geçirdi.

Hatta ikili Gates'in evli olduğu dönemde bir hafta sonunu Outer Banks of North Carolina'daki sahil evinde geçirdi. Ancak ikilinin ilişkisinin bir dostluğa dönüştüğü de sıkça dile getiriliyor. Hatta Gates'in evlilik teklifi etmeden önce Ann'e danıştığı bile biliniyor.

Evliliği için onay istedi

TIME dergisindeki 1997 tarihli bir yazıda Bill Gates, 'Melinda'yla evlenmeyi düşündüğümde Ann'i aradım ve onayını istedim' ifadelerini kullanmıştı.

Dergi aynı yazısında Ann ise 'Bill'e Melinda'nın onun için iyi bir eşleşme olacağını çünkü entelektüel bir dayanıklılığa sahip olduğunu söyledim' ifadesini kullanmıştı.

Başka bir deyişle Ann bu evliliğe onay verdi. Melinda'nın onayıyla ise Gates eski aşkı ile ilişkisini canlı tuttu.

Gates, Microsoft şirketinin kurucularındandır ve şu anda şirketin teknik danışmanlığını yapmaktadır. Mart 2020'de, hayır işlerine daha çok zaman ayırmak istediği için Microsoft'un başkanlığından istifa etmiştir.

Gates'e, hayatının en kötü günü sorulduğunda 'Annemin öldüğü gün' diyerek cevap vermiştir.

Gates, Ağustos 2019 itibarıyla 110 milyar dolar net değer ile dünyanın en zengin insanı iken, daha sonra bu unvanı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos almıştır.

BİLL GATEŞ KİMDİR?

Amerikalı girişimci Gates, iki kişilik şirketini (Microsoft) başta gelen bir yazılım şirketine dönüştürdü. Gates 20. yüzyılın son döneminde en başarılı şirket patronlarından biri oldu. Seattle/Washington'da avukat bir babayla öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya gelen Gates, henüz on iki yaşındayken özel bir okulda informatik (bilişim) kurslarına gitti. Okul arkadaşı Paul Allen ile birlikte boş zamanlarını çoğunlukla bilgisayar yazılımları üzerinde çalışarak geçiriyordu.

Yakınlarındaki bir şirketin büyük bilgisayarını para ödemeden kullanabilmek için, iki arkadaş kullanıcılar için yazılım hatalarını arayıp buluyorlardı. Bu şekilde bilgisayar konusunda uzmanlaşarak, 1972'de ilk şirketlerini (Traf-O-Data) kurdular. Bu şirket bir trafik sayım ve kontrol sistemi için yazılımlar üreterek hemen 20 bin dolarlık satış yaptı. Gates bundan bir yıl sonra TRW adlı silah işletmesinde staj gördü.

Kişisel bilgisayarlar 1970'li yılların ortasında henüz gelişimlerinin ilk aşamasında bulunuyorlardı. MITS şirketinin Altair adını verdikleri en önemli numunesi henüz [8] tek biçim, kullanılabilir bir yazılıma sahip olmayıp ancak tamamlanmamış bir işletim sistemine sahipti. Gates ve Allen'ın, Altair için 1974'te geliştirdikleri yazılım dili BASIC sayesinde bilgisayar kullanıcıları programlarını kendileri yazabiliyorlardı. MITS şirketi genç araştırmacılardan pazarlama ruhsatını satın alarak kendilerine sistemi daha da geliştirmeleri için sipariş verdi. Gates bunun üzerine tahsilini bırakarak Allen ile birlikte Albuquerque/New Mexico'da Microsoft adlı şirketi kurdu.

Microsoft, kendini mikro bilgisayarlar için yazılım geliştirmeye adayan ilk işletmelerden birisi oldu. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra General Electric gibi şirketler, Microsoft'un devamlı müşterileri arasında yer almaya başladı. Gates; 1977'de, aletlerini BASIC ile donatabilmek amacıyla, Apple, Tandy ve Commodore gibi PC (Personal Computer - Kişisel Bilgisayar) üreticileriyle lisans sözleşmeleri imzaladı. Ayrıca FORTRAN, COBOL ve Pascal gibi yazılım dillerini geliştirmekle, Microsoft'a bir üstünlük ve uluslararası pazar yolunun kendilerine açılmasını (1978'den sonra ilk Japonya olmak üzere) sağladı. Gates, 1979'da yalnızca 13 çalışanıyla yaklaşık 3 milyon dolarlık bir satış gerçekleştirebildi.

PC'ler için yazılması gereken işletim sistemi teklifinin Gary Kildall tarafından reddedilmesinin ardından IBMGates'e yöneldi. Gates, Seattle Computer Products (SCP) şirketinden 50 bin dolar karşılığında DOS işletim sistemini satın aldı ve SCP'de DOS yazılımcılarından biri olan Tim Paterson'ı kadrosuna dahil etti. DOS işletim sistemi IBM'in ihtiyaçları doğrultusunda değiştirilerek MS-DOS adını aldı.

MS-DOS (Microsoft Disc Operating System - Diskli İşletim Sistemi) 1980'li yıllarda dünya çapında satış rekorları kırdı (120 milyon kopya). Gates akıllıca bir öngörüyle haklarını saklı tutarak diğer donanım üreticilerine de satış yapabildi. Bunu izleyen zamanda giderek daha çok şirket IBM ile bağdaşan aygıtları piyasaya sürünce, geliştirdikleri işletim sistemi bütün bilgisayarlar için tekbiçim hale geldi. Bu arada 1.000 çalışanı olan şirket, 1980'li yılların ortasından sonra Avrupa'da şubeler kurdu. Şirketin başkanlığını yürüten Gates, tutarlı ekip çalışmasına ve katı bir verim ilkesine önem veriyordu. Bütün çalışanların verimleri altı ayda bir değerlendirilmekteydi.

Gates işletim sistemine paralel olarak uygulama yazılımları alanında da son derece başarılı çalışmalar ortaya koyuyordu. Multiplan Çizelge Hesap Yazılımından (1982) sonra, 1983'te ilk kez fareyi (mouse) kullanan Word adlı metin işleme sistemini başlattı. Özellikle Word Avrupa'da çok satılırken, ABD'de Lotus 1-2-3 ve WordPerfect adlı rakipleri karşısında, ancak yavaş yavaş başarıya ulaşabildi.

Microsoft'un yazılım alanındaki kesin başarısı, Apple şirketinin kendilerine verdikleri siparişle gerçekleşti. Macintosh adını verdikleri örnek oluşturacak nitelikteki bilgisayar için çeşitli uygulama sistemleri (örneğin Word ve Excel) geliştirildi. Gates şirketini 1986'da anonim şirkete çevirdi. Aradan çok geçmeden yalnız kendi payının (%45) borsa değeri 1 milyar doların üzerindeydi.

MS-DOS işletim sisteminin grafik bir iyileştirmesi olan Windows'un geliştirilmesi çalışmalarına Gates 1985 yılında başlamıştı. Windows'u piyasaya sürdükten (1987) üç yıl sonra bir pazarlama kampanyasıyla başarılı oldular. Microsoft bu sistemi sürekli olarak daha ileri yazılım elemanlarıyla genişletiyordu. Gates özellikle Windows'u daha basit ve daha kullanışlı bir biçime sokmaya önem veriyordu. Microsoft 1993'te tartışmasız piyasanın lideriydi (yıllık ciro: 12 milyar dolar; borsa değeri: 140 milyar doların üstünde).[kaynak belirtilmeli]

Windows

Microsoft, 20 Kasım 1985 tarihinde Windows'un ilk versiyonu piyasaya perakende ve Ağustos ayında, şirket OS / 2 olarak adlandırılan ayrı bir işletim sistemi geliştirmek için IBM ile bir anlaşma yaptı. Yeni sistemin ilk versiyonunu geliştirdi. İki şirketin ortaklık bozulmasına neden olsa da, Bill Gates Microsoft IBM önderliğindeki bağımsız OS / 2 sürümünü geliştirdi. Fakat 1991 yılında sona erdi. Windows ise hâlâ geliştirilmeye devam edilmektedir.

Bill Gates 2008 yılında Microsoft'un reklamlarında yer aldı. Reklamda Gates'in 1977 yılında tutuklandığı resim kullanıldı.[10] Ayrıca ünlü komedyen Jerry Seinfeld de bu reklamda yer aldı.

Kişisel hayatı

3 Mayıs 2021'de Bill Gates, Twitter üzerinden Melinda Gates ile evliliklerini sona erdirdiğini açıkladı.

Bill Gates, Dünya'nın en zengin insanlarından biri olarak görünür. Evinin büyüklüğü 6100 m²'dir. Gates'in evinde bir sualtı müzik sistemi ile 18 metrelik yüzme havuzu, 230 metrekarelik bir spor salonu ve 93 metrekarelik yemek odası bulunmaktadır. Evinde ünlü ressam Da Vinci'nin el yazma kitaplarını bulundurmaktadır. Saniyede 230$ kazanmaktadır.