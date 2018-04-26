Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 26 Nisan () - Amerikalı ünlü oyuncu ve televizyon yıldızı Bill Cosby, 14 yıl önce kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddiasyla çıkarıldığı mahkemede suçlu bulundu. Jüri, Philadelphia'nın Montgomery Bölge Adliyesi'nde yargılanan Cosby'yi kendisine yöneltilen ve her biri için 10 yıl hapis cezası istenen iddialardan suçlu buldu.
Bill Cosby suçlu bulundu
Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 26 Nisan () - Amerikalı ünlü oyuncu ve televizyon yıldızı Bill Cosby, 14 yıl önce kendi evinde Andrea Costand adlı kadına uyuşturucu ilaç verdikten sonra cinsel saldırıda bulunduğu iddiasyla çıkarıldığı mahkemede...
26 Nisan 2018 Perşembe 21:07
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.