Bilim insanları genetiği değiştirilmiş hücre ile deri veremini yok etmeyi başardı

Gonca YAĞCI, () - Amerikalı bilim insanları, genetiği değiştirilmiş hücrelerle, insan derisine zarar veren tehlikeli bir virüsü yok etmeyi başardığını duyurdu.



New York’taki University of Rochester Tıp Merkezi’nden araştırmacılar, fareler üzerinde yaptıkları deneylerde, böbrek yetmezliği, kan pıhtılaşması ve diğer ölümcül sonuçlara (Deri veremi hastalığı / Lupus ) yol açabilen bu virüsü genetiğini değiştirdikleri hücrelerle etkisiz hale getirdiklerini duyurdu.

Araştırmacılar bu çalışmanın çok yeni olsa da, çalışmada daha önce kan kanseri olan hastalarda kullanılmak üzere onaylanan bir tedavi yöntemini kullandıklarını açıkladı.

Rochester Üniversitesi’nde klinikte görevli Jennifer Anolik, Sciencemag dergisine, bu çalışmanın çok kritik bir gelişme olduğunu söyledi.

Bilim insanları, CAR-T adı verdikleri tedavi yönteminde, genetiği değiştirilmiş T hücrelerini kullanıyor. Bu hücreler bağışıklık sistemini koruyor ve vücuttaki belli hücreleri tanıyarak yok ediyor. Bu tedavi biçimi çok ciddi yan etkilere neden olması ile birlikte hastanın yaşamını kurtarabiliyor.

Araştırmada, deney sırasında hayvanların çoğunun tedavinin tamamlanmasından sonra hayatta kalmayı başardığı; tedavi uygulanmayan hayvanların ise 8 ve 10 ay arasında öldüğü belirtildi.

Bu tedavi yaklaşımı, 2011 yılında bilim insanları tarafından ileri derecedeki lösemi hastalarının tedavisinde de hayat kurtarıcı bir yöntem olarak açıklanmıştı.