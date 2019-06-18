Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

Bilim insanları deniz süngerinden kanser ilacı üreteceğini açıkladı

Gonca YAĞCI, () - ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden ve Japon bilim insanları deniz süngerlerinden elde edilen molekülleri, sentezleyerek kanser tedavisi için kullanılabilecek güçlü bir ilaca dönüştürmeyi başardıklarını açıkladı. Bilim...

Bilim insanları deniz süngerinden kanser ilacı üreteceğini açıkladı

Gonca YAĞCI, () - ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden ve Japon bilim insanları deniz süngerlerinden elde edilen molekülleri, sentezleyerek kanser tedavisi için kullanılabilecek güçlü bir ilaca dönüştürmeyi başardıklarını açıkladı.

Bilim insanlarının bu yeni stratejisi moleküller üzerindeki araştırmaya hız kazandırırken, insanlar üzerinde de klinik deneylerde kullanılabileceği açıklandı.

‘Halichondrins’ adı verilen moleküller, 1980’li yıllarda Japon bilim insanları tarafından deniz süngerlerinde bulunmuştu. Bu moleküllerin fareler üzerindeki laboratuvar denemelerinde etkili bir şekilde tümörlerle savaştığı gözlemlenmişti.

Gizmodo sitesinin haberine göre uzun yıllar deniz süngerlerinden yeteri kadar molekül elde edilememesi üzerine 1990’lı yılların başında bilim insanları, bu moleküllerin halichondrin adıyla yapay versiyonlarını yapmayı başardı. Japon bilim insanları bu buluşun ardında Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onaylı, meme kanseri tedavisinde kullanılan ‘Eisai’ adlı kanser önleyici bir ilaç üretti.

Bu çalışmaya katılan araştırmacılar ‘E7130’ adı verilen yeni ilaç denemesinde ‘halichondrin B’ molekülünü sentezleyerek daha fazla oranda elde edilebileceğini kaydetti.

E7130’ün önce fareler üzerinde deneneceği açıklandı.

Habere göre, bu moleküller hali hazırdaki ilaçlarla birlikte kullanılarak kemoterapilerdeki başarı şansını artırabilecek. Ancak, E7130 ilacının şimdilik lenf ve kan damarlarında görülen ve nadir bir kanser türü olanan ‘anjiyosarkom’ için test edileceği bildirildi.

Araştırmanın sonuçları hafta başında Nature bilim dergisinde yayımlandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328