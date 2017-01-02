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Bild: Yakın arkadaşlar Reina'da yaşamlarını yitirdiler

Hakan AYTAŞ/KÖLN, 2 Ocak () - Alman Bild Gazetesi, gece kulübü saldırısında Almanya'nın Bavyera kentinde yaşayan Mesut Gürbüz (26) ile Koray Karakoç'un (26) yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yakın iki arkadaş olan Mesut Gürbüz Landberg am...

Bild: Yakın arkadaşlar Reina'da yaşamlarını yitirdiler

Hakan AYTAŞ/KÖLN, 2 Ocak () - Alman Bild Gazetesi, gece kulübü saldırısında Almanya'nın Bavyera kentinde yaşayan Mesut Gürbüz (26) ile Koray Karakoç'un (26) yaşamını yitirdiğini duyurdu. Yakın iki arkadaş olan Mesut Gürbüz Landberg am Lech, Koray Karakoç ise Kaufering kentinde yaşıyordu. Alman Bild Gazetesi Koray Karakoç'un cenazesinin Ankara'da, Mesut Gürbüz'ün cenazesinin ise Sivas'ta toprağa verileceğini yazdı. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise, gençlerden birinin çifte vatandaş, diğerinin ise Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. Her iki gencin arkadaşları “Alamancılar” adlı grup sayfasında ve Mesut Gürbüz'ün sosyal paylaşım hesabında duygu yüklü mesajlar yayınladılar.

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