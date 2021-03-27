Biden'dan Liderlere İklim zirvesi daveti! Liste de Türkiye var mı?

ABD Başkanı Joe Biden'ın 22-23 Nisan’da düzenlenecek olan İklim Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da aralarında bulunduğu 40 devlet başkanını davet etti. Biden'ın dacetli listedinde 'katil ' dediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de var. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Biden, 22-23 Nisan'da ev sahipliği yapacağı ve çevrim içi düzenlenecek Liderler İklim Zirvesine 40 dünya liderini davet etti." ifadesine yer verildi.

KAMUOYUNA AÇIK

Söz konusu zirvenin kamuya açık şekilde canlı yayınlanacağına dikkat çekilen açıklamada, Biden'ın göreve geldiği ilk gün, eski Başkan Donald Trump'ın ayrıldığı Paris İklim Anlaşmasına geri döndüğü anımsatıldı.

ZİRVENİN ÖNEMİ

Açıklamada, liderler zirvesinde, iklim değişikliği ile daha güçlü bir mücadelenin aciliyetinin ve ekonomik faydalarının altının çizileceği aktarılırken, "Glasgow'da, kasım ayında toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı öncesi, bu zirve önemli bir kilometre taşı olacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

'KATİL' DEMİŞTİ

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 2020 ABD seçimlerine müdahale ettiği gerekçesiyle " Putin katil bedelini ödeyecek, yakında göreceksiniz” demişti. Listede Putin'de var.

İŞTE DAVETLİLER LİSTESİ