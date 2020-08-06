Beyrut'ta atom bombası gibi patlama: 135 ölü 5 bin yaralı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 5 Ağustos 2020'de büyük bir patlama meydana geldi. Atom bombasını aratmayacak patlama çok sayıda can alırken on binlerce kişinin yaralanmasına neden oldu. İlk tesbitlere göre bölgede 100'ün üzerinde kişi hayatını kaybederken yaklaşık 5 bin kişi yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlamada 135 kişinin öldüğünü, yaklaşık 5 bin kişinin yaralandığını ve onlarca kişinin kaybolduğunu duyurdu.

Başkentteki limanda meydana gelen patlama, çok büyük bir bölgeyi etkiledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamada 6 yıldır bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın infilak ettiğini belirtti.