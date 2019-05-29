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Beyaz Saray’ın önünde kendisini ateşe verdi

ABD () – ABD’de bir adam, Beyaz Saray’ın önünde bulunan parkta kendisini ateşe verdi. Polis ekipleri tarafından yangın söndürme tüpleri ile söndürülen adam hastaneye kaldırıldı. Olay, ABD’nin başkenti Washington’daki Beyaz Saray...

Beyaz Saray’ın önünde kendisini ateşe verdi

ABD () – ABD’de bir adam, Beyaz Saray’ın önünde bulunan parkta kendisini ateşe verdi. Polis ekipleri tarafından yangın söndürme tüpleri ile söndürülen adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, ABD’nin başkenti Washington’daki Beyaz Saray binasının önünde yer Ellipse parkında meydana geldi. Yerel medya, bir adamın kendisini ateşe verdiğini; polis ekiplerinin yangın söndürme tüpleri ile söndürülen adamın hastaneye kaldırıldığını duyurdu. 

Adamın kimliği ve eylemin nedeni hakkında henüz bilgi verilmedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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