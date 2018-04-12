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Beyaz Saray: Trump son kararını vermedi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump'ın Suriye'de Beşar Esad rejimi hakkında henüz son kararını vermediğini söyledi. Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin...

Beyaz Saray: Trump son kararını vermedi

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() - Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Başkan Donald Trump'ın Suriye'de Beşar Esad rejimi hakkında henüz son kararını vermediğini söyledi.
Sözcü Sanders, Beyaz Saray'daki basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Sanders, bir gazetecinin Başkan Trump'ın "Rusya hazır ol, füzeler geliyor" mesajının ne anlama geldiğini sorusuna "Önümüzde birkaç seçenek var, bunları değerlendiriyoruz ve bu seçeneklerin hepsi masada. Henüz o noktada son karara varılmadı. Başkan Trump bir zaman çizelgesinde karar kılmadı ve seçeneklerin hepsi değerlendiriliyor" cevabını verdi.
Bir başka gazetecinin, Rusya'nın "Suriye'de kimyasal silah kullanılmadı" açıklamasının hatırlatılması üzerine Sanders, "Elde edilen istihbarat kesinlikle farklı (Rusların iddiasından) bir resim gösteriyor. Başkan bu kimyasal saldırıdan Suriye ve Rusya'yı sorumlu tutuyor "dedi.
Sözcü, Trump'ın kişisel avukatına FBI tarafından operasyon sonrası kimsenin görevden alınıp alınmayacağı sorusuna "Şu an bununla ilgili duyuracağım herhangi bir gelişme yok" şeklinde yanıtladı.

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