Beyaz Saray'dan çok özel fotoğraflar

ABD Başkanı Barack Obama, eşi Michelle Obama ve kızları Sasha ie Malia’nın ev sahipliği yaptığı Beyaz Saray, 2016 yılının çok özel fotoğraflarını yayınladı.ABD Başkanı Barack Obama’nın hem görev hem de kişisel ve aile yaşamından kesitler sunan, Beyaz Saray’ın resmi fotoğraf servisi şefi Pete Souza tarafından seçilen fotoğraflar arasında, bugüne kadar medyada yayınlanmayan kareler de yer aldı. Fotoğraflar arasında Başkan Yardımcısı Joe Biden ile eşi Jill Biden’den özel kareler de fotoğraflar arasında yer aldı. İşte ABD Başkanı Barack Obama’nın görev, kişisel ve aile yaşamından kesitler sunan o fotoğraflar.