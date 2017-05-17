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Beyaz Saray'da güvenlik alarmı

Washington, 17 Mayıs, () - Beyaz Saray'da Erdoğan ve Trump görüşmelerinden sonra, kimliği bilinmeyen kişi çitlerden atlayarak sarayın bahçesine girmeye çalıştı. Bunun üzerine bahçede bulunanlar güvenlik nedeniyle tahliye edildi. Alarm...

Beyaz Saray'da güvenlik alarmı

Washington, 17 Mayıs, () - Beyaz Saray'da Erdoğan ve Trump görüşmelerinden sonra, kimliği bilinmeyen kişi çitlerden atlayarak sarayın bahçesine girmeye çalıştı. Bunun üzerine bahçede bulunanlar güvenlik nedeniyle tahliye edildi.

Alarm durumuna geçilmesiyle ABD Gizli Servisi ajanlarının Beyaz Saray'ın kuzey çitlerine doğru koştuğu görülürken, saray önündeki gazeteciler bu sırada canlı yayında Erdoğan-Trump görüşmesinin detaylarını aktarıyordu. Türkiye saati ile 23.25 sıralarında gerçekleşen olaya derhal müdahale eden polis, saray önünde bulunan herkesi güvenlik nedeniyle bölgeden uzaklaştırdı.

İçeriye izinsiz girmeye kalkan şahsın gözaltında olduğu öğrenildi.

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