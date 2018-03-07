Beyaz Saray'da bir istifa daha geliyor

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK,() ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden bu yana istifalar yada kovulmalarla sarsılan Beyaz Saray'da yüksek profilli yeni bir istifa haberi daha geldi. Amerikan medyasında yer alan haberlerde Trump'ın ekonomi danışmanı ve Ulusal Ekonomik Konsey Başkanı Gary D. Cohn'un istifa edeceği belirtildi. Cohn'un, Başkan Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yeni vergiler koymak istemesi konusunda görüş ayrılığı nedeniyle istifa kararı aldığı belirtildi. Cohn'un istifasının Trump'ın alacağı ekonomik kararlar ve mali sektör üzerinde olumsuz etkiler yapabileceği öngörülüyor.

