Beyaz Saray Basın Sözcüsü: Trump ne dese az

Anti-semitizm konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın tavrının ve duruşunun net olduğunu savunan Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer, NBC muhabiri Hallie Jackson’un kendisine yönelttiği soruya “ne dese az“ diyerek yanıt verdi.ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkedeki yabancı karşıtı söylemleri tepki çekerken, özellikle yahudilere karşı duruşu ülkede yaşayan 5 buçuk milyon yahudiyi de yakından ilgilendiriyor.SANA CEVAP VERME ŞANSI VERMEK İSTİYORUMSpicer Trump’ın yaklaşımını azınlık fobisi“ olarak değerlendiren NBC muhabirinin sorusuna „sana bir şeye cevap verme şansını vermek istiyorum çünkü sanırım anti-Semitizm’de nerede bulunduğu konusundaki açıklamalarında cumhurbaşkanının ifadeleri açıktır. Ancak, bu açıklama cumhurbaşkanı tarafından yapıldığında, Anne Frank Merkezi, oldukça güçlü ifadeli bir kitap yayınladı….” diyerek yanıt verdi.Muhabirin “Trump yönetimi içindeki yabancı düşmanlığı kanseri bu yönetimde bir azınlık fobisi duygusunun olup olmadığına bakılmaksızın sarf edilen sözler..” devam etmesi üzerine Spicer şu yanıtı verdi:

“NE DESE AZ”

“Evet, sanırım - bak, cumhurbaşkanı Trump, seçildikten ve açıkçası kampanyaya geri döndüğünden beri bu ülkeyi bir arada tutmak isteyen biri olduğunu açıkça belirtti. Oluşturduğu kadroya hem mevcut pozisyonlar hem de tavsiye istemekte olduğu insanlar açısından çeşitli milletlerden insanları getirdi. Bence insanların ona yönelttiği suçlamalar karşısında, özür diliyorum, dinlerinden, derilerinin renklerinden, cinsiyetlerinden dolayı, insanlara saldırmaya çalışanlara karşı yeterince etkin davrandı.”

“ANTİ-SEMİTİZMİ KINADI FAKAT YETERLİ Mİ?”

ABD Başkanı Trump Salı günü yaptığı konuşmada Yahudilere karşı yapılanları “korkunç” ve “acı verici” olarak nitelendirmişti. Bugün ise Amerika’daki Yahudi haberleşme platformlarından biri evet “Trump sonunda Anti-Semitizmi kınadı fakat yeterli mi?” sorusunu sormuştu.

Sözcü Spicer ise sözlerini “ne dese az” diyerek tamamladı.

Görüntü Dökümü:

-Spicer’ın açıklamaları