Beşar Esad: "Trump'ın önceliğinin IŞİD'le mücadele olması umutlandırıcı ancak somut adım atılmasını beklemek için henüz erken"

Ersin Arslan / Stockholm, 7 Şubat () – Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD Başkanı Donald Trump'ın IŞİD öncülüğündeki radikal dincilerle mücadeleye öncelik vermesinin umutlandırıcı olduğunu fakat daha somut adım atılmasını beklemek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Suriye Arap Haber Ajansı SANA'da yer alan açıklamalarında Esad, "Bunun umut verici olduğuna inanıyorum, fakat beklememiz lazım. Şu anda somut bir şey beklemek için çok erken" dedi. Esad'ın aynı zamanda bir grup Belçikalı gazeteciye, IŞİD'e karşı mücadeleyi hızlandırmak için ABD-Rusya işbirliğinin pozitif sonuçları olacağını söylediği de belirtildi. Beşar Esad, Belçika ve diğer batı ülkeleri hükumetlerinin ‘IŞİD’le savaşıma verdikleri katkı’ konusunda sorulan bir soruyu "IŞİD’e karşı yapılan operasyonlara katkı söz konusu değil. IŞİD’e karşı ABD ittifakı hakkında konuşmak isterseniz; bu kozmetik bir operasyondu. Bu sadece yanıltıcı bir ittifaktı, çünkü IŞİD bu operasyon süresince genişliyordu. Aynı zamanda bu operasyon yasadışı bir işlemdir. Çünkü meşru Suriye hükumetiyle istişare etmeden veya izin almaksızın yaşandı ve bu egemenliğimizin ihlalidir. Üçüncüsü, herhangi bir Suriyeli vatandaşın IŞİD tarafından öldürülmesini engellememişlerdi. Müteşekkir olmak için bir neden var mı? Açıkçası, hayır." diye cevapladı. "Suriye halkının başka bir cumhurbaşkanı seçmesi durumunda kenara çekilmeyi düşünür müsünüz?" sorusunu da Esad "Suriye halkı yeni bir cumhurbaşkanı seçerse; benim kenara çekilmeyi seçmem gerekmeyecek; çünkü ben zaten kenarda kalacağım; bu makamın dışında olacağım. Bu çok açık bir durum; çünkü, anayasa, Suriye halkının kararına bağlı olarak, cumhurbaşkanını bu makama getirir ya da bu makamın dışına çıkarır." diye cevapladı. Beşar Esad bir soru üzerine de Suriye’deki savaşın daha başından önlenebileceğine inanmadığını belirterek, bazı ülkeleri de sorumlu tuttu. Esad "Önlenebilinir olduğunu düşünmedim. Çünkü Suudi Arabistan, Katar, Türkiye, Fransa, İngiltere ve ABD gibi bir çok ülkenin Suriye’yi istikrarsızlaştırmak ile ilgili kötü niyetleri vardı. Bütün bunlar, ülkemizi karıştırmalarına izin veren bir ülke olarak, savaş öncesi ve şimdi hatalarımızın olmadığı anlamına gelmiyor. Bunu inkar etmiyorum ve tüm bu olanların yalnızca onların suçu olduğunu söylemiyorum; ancak, bu savaşı başlatan ve sürdüren onlardır ve bunu durdurmak olanaksızdı." dedi.