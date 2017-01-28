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Beş Iraklı, bir Yemenli ABD’ye gidecek uçağa alınmadı

Ersin Arslan / Stockholm, 28 Ocak () – Kahire Havalimanı’nda beş Iraklı ile bir Yemenli Amerika’ya gidecek uçağa alınmadı. İsveç televizyon kanalı SVT’nin Kahire Havalimanı’ndaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre...

Beş Iraklı, bir Yemenli ABD’ye gidecek uçağa alınmadı

Ersin Arslan / Stockholm, 28 Ocak () – Kahire Havalimanı’nda beş Iraklı ile bir Yemenli Amerika’ya gidecek uçağa alınmadı.

İsveç televizyon kanalı SVT’nin Kahire Havalimanı’ndaki kaynaklardan edindiği bilgiye göre beş Iraklı ile bir Yemenli’nin uçağa alınmamasına ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın dün imzaladığı kararname uyarınca ‘önümüzdeki 90 gün içerisinde yedi Ortadoğu ülkesinden vize başvurusu kabul edilmeyeceği’ gerekçe olarak gösterildi.

Donald Trump’ın imzaladığı kararnamede, doğrudan adları verilmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu tahmin ediliyor.

Uçağa alınmayan yolcuların geçerli vizesi olmasına karşın check-in de durduruldukları, ve geldikleri ülkelerine geri dönmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

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