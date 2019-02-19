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Bernie Sanders 2020 ABD başkanlık seçimlerinde yarışacak

Deniz Kılınç () – ABD Vermont eyaleti senatörü Bernie Sanders, 2020 ABD başkanlık seçimlerinde yarışacağını duyurdu. Vermont Public Radio’da yaptığı açıklamada Sanders, “Öncelikli olarak bu haberi Vermont halkının duymasını...

Bernie Sanders 2020 ABD başkanlık seçimlerinde yarışacak

Deniz Kılınç () – ABD Vermont eyaleti senatörü Bernie Sanders, 2020 ABD başkanlık seçimlerinde yarışacağını duyurdu.
Vermont Public Radio’da yaptığı açıklamada Sanders, “Öncelikli olarak bu haberi Vermont halkının duymasını istedim. Adalete, topluma, politikaya inanç gibi Vermont halkının gurur duyduğu değerlerimizi ülkenin her yerine giderek yaymaya söz veriyorum” dedi.
Sanders, 2016 yılında da başkanlık seçimlerine katılmış ve Hillary Clinton’ın gerisinde kalmıştı. Gelir eşitliğini savunan ve ülkenin “milyoner ve milyarderlerini” sık sık eleştiren Sanders’ın 2016 kampanyası, özellikle gençlerden büyük destek görmüştü.

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