Berlin’de SPD genel merkezi boşaltıldı

Ahmet Yıldırım / Dortmund, 22 Mayıs ()- Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) genel merkezi boşaltıldı. SPD’nin Başkent Berlin’deki merkezi Willy-Brandt-Haus, SPD parti yönetimi 24 Eylül’de yapılacak genel seçim kampanyasında öne çıkartacağı temel konular ve hükümet programı üzerinde çalıştığı sırada boşaltıldı.
Basına yansıyan ilk bilgilere göre, bina posta birimine gelen şüpheli bir madde nedeniyle boşaltıldı. Çevrede önlem alan polis binaya girişi kapattı. Söz konusu şüpheli maddenin bomba imha ekiplerince incelendiğini belirtilirken, binada tedbir amaçlı olarak geniş kapsamlı kontrollerin sürdüğü kaydedildi.