Berlin’de gözaltına alınan şüpheli Tunuslu serbest bırakıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 48 kişinin yaralandığı kanlı Noel saldırısıyla ilgili olarak gözaltına alınan 40 yaşındaki Tunus vatandaşı serbest bırakıldı. Zanlı, saldırıdan sorumlu tutulan Tunus vatandaşı 24 yaşındaki Anis Amri ile irtibatta olduğu şüphesiyle Çarşamba sabahı Berlin Tempelhof’da bulunan ev ve işyerinde yapılan aramaların ardından gözaltına alınmıştı. Şüphelinin İtalya’nın Milano kentinde çıkan çatışmada öldürülen Anis Amri’nin telefon kartında numarasına rastlanıldığı belirtilmişti.

Federal Savcılık gözaltı süresinin sonunda şüpheli hakkında tutuklama talebinde bulunmadı.

Silah 22 kalibre Erma model

19 Aralık akşamı Berlin Breitscheidplatz’ta bulunan Noel pazarına yönelik gerçekleştirilen TIR saldırısından sorumlu tutulan Anis Amri’nin saldırı sonrasında Hollanda ve Fransa üzerinden İtalya’ya gittiği belirlenmişti. Amri’nin Milano’da kimlik soran polise ateş açtığı silahın Emra marka 22 kalibre bir silah olduğu kaydedildi. TIR şoförünün de aynı çapta bir silahla öldürüldüğü bildirilmişti. Şoförü öldüren silahın da aynı silah olup olmadığı araştırılıyor.

Noel pazarına son gaz dalan TIR, 70-80 metre ilerledikten sonra durmuştu. TIR’ın durmasına saldırı anında yaşanan boğuşmanın neden olabileceği yönünde iddialar vardı. Devam eden soruşturma, TIR şoförünün saldırıdan önce öldüğünü ortaya koyarken, TIR’ın durmasına otomatik fren sisteminin neden olduğu kaydedildi. Soruşturmaya ilişkin ayrıntılı raporun ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.