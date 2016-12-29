Berlin’de gözaltına alınan şüpheli Tunuslu serbest bırakıldı

Silah 22 Kalibre Erma Modeli
19 Aralık akşamı Berlin Breitscheidplatz’ta bulunan noel pazarına yönelik gerçekleştirilen TIR saldırısından sorumlu tutulan Anis Amri’nin saldırı sonrasında Hollanda ve Fransa üzerinden İtalya’ya gittiği belirlenmişti. Amri’nin Milano’da kimlik soran polise ateş açtığı silahın Emra marka 22 kalibre bir silah olduğu kaydedildi. TIR şoförünün de aynı çapta bir silahla öldürüldüğü bildirilmişti. Şoförü öldüren silahın da aynı silah olup olmadığı araştırılıyor.
Noel pazarına son gaz dalan TIR, 70-80 metre ilerledikten sonra durmuştu. TIR’ın durmasına saldırı anında yaşanan boğuşmanın neden olabileceği yönünde iddialar vardı. Devam eden soruşturma, TIR şoförünün saldırıdan önce öldüğünü ortaya koyarken, TIR’ın durmasına otomatik fren sisteminin neden olduğu kaydedildi. Soruşturmaya ilişkin ayrıntılı raporun ocak ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.