Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BM Genel Kurulu Suriye’de olası savaş suçlarını araştırma grubuna ‘evet’ dedi
BM o öneriye 'avet' dedi
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Bağcılarda maskeli banka soygunu...
Suriye annenin uzman çavuş oğlu, Suriye'de şehit düştü
Suriye annenin uzman çavuş oğlu,...
Suriye'den gelen acı haberler yürekleri dağladı... 14 ŞEHİT, 33 yaralı..
İşte 14 şehidimizin hayat hikayeleri

Berlin zanlısının parmak izi TIR’ın kapısında bulundu iddiası

Ahmet Yıldırım / Berlin, 22 Aralık() – Berlin’de Noel pazarına yönelik pazartesi akşamı gerçekleştirilen TIR saldırısıyla ilgili olarak aranan şüpheli Tunus vatandaşı Anis Amri’nin fail olabileceğine yönelik bulgular artıyor....

Berlin zanlısının parmak izi TIR’ın kapısında bulundu iddiası

Ahmet Yıldırım / Berlin, 22 Aralık() – Berlin’de Noel pazarına yönelik pazartesi akşamı gerçekleştirilen TIR saldırısıyla ilgili olarak aranan şüpheli Tunus vatandaşı Anis Amri’nin fail olabileceğine yönelik bulgular artıyor. WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin bildirdiğine göre, polisin yaptığı incelemelerde zanlı Anis Amri’nin parmak izine TIR’ın şoför kapısında rastlanıldı. Berliner Zeitung gazetesi ise, zanlının parmak izine direksiyon üzerinde de rastlandığını yazdı. Ancak iddialar olayı soruşturan Federal Savcılık tarafından henüz doğrulanmadı.

Öte yandan Bild gazetesi ise, Berlin şüphelisi Anis Amri’nin aylar öncesinden kendisinin canlı bomba olabileceğini söylediğini yazdı. Gazete iddiasını Amri’nin internet üzerinden yaptığı belirtilen görüşmelerine dayandırdı. Benzer iddialar Spiegel dergisi tarafından da gündeme getirildi. Spiegel de Anis Amri’nin aşırı dinci gruplarla yaptığı telefon görüşmelerinde eylem yapmak için hazır olduğu yönünde beyanları olduğunu gündeme getirdi.

Anis A.’nın 2012 yılında Tunus’dan İtalya’ya geldiği, 2015 yılında ise Almanya’ya geçtiği belirtiliyor. Nisan 2016’da sığınma başvurusu yaptığı kaydedilen Anis A.’nın IŞİD’in Almanya’daki bir numarası olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda tutuklanan Abu Walaa ile irtibatlı olduğu da iddialar arasında.

Berlin’de 12 kişinin hayatını kaybettiği, 18’i ağır 48 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili olarak Avrupa çapında aranılan Anis Amri’nin yakalnamsını sağlayacak kişi ya da kişilere 100 bin Euro ödül konulmuştu.

IŞİD'e yakınlığı ile bilinen Amak haber ajansı, salı akşamı internet üzerinden yaptığı paylaşımda kanlı Noel saldırısını düzenleyen kişinin “IŞİD’in askeri” olduğunu duyurmuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55