Berlin zanlısının parmak izi TIR’ın kapısında bulundu iddiası

Ahmet Yıldırım / Berlin, 22 Aralık() – Berlin’de Noel pazarına yönelik pazartesi akşamı gerçekleştirilen TIR saldırısıyla ilgili olarak aranan şüpheli Tunus vatandaşı Anis Amri’nin fail olabileceğine yönelik bulgular artıyor. WDR, NDR ve Süddeutsche Zeitung gazetesinin bildirdiğine göre, polisin yaptığı incelemelerde zanlı Anis Amri’nin parmak izine TIR’ın şoför kapısında rastlanıldı. Berliner Zeitung gazetesi ise, zanlının parmak izine direksiyon üzerinde de rastlandığını yazdı. Ancak iddialar olayı soruşturan Federal Savcılık tarafından henüz doğrulanmadı.

Öte yandan Bild gazetesi ise, Berlin şüphelisi Anis Amri’nin aylar öncesinden kendisinin canlı bomba olabileceğini söylediğini yazdı. Gazete iddiasını Amri’nin internet üzerinden yaptığı belirtilen görüşmelerine dayandırdı. Benzer iddialar Spiegel dergisi tarafından da gündeme getirildi. Spiegel de Anis Amri’nin aşırı dinci gruplarla yaptığı telefon görüşmelerinde eylem yapmak için hazır olduğu yönünde beyanları olduğunu gündeme getirdi.

Anis A.’nın 2012 yılında Tunus’dan İtalya’ya geldiği, 2015 yılında ise Almanya’ya geçtiği belirtiliyor. Nisan 2016’da sığınma başvurusu yaptığı kaydedilen Anis A.’nın IŞİD’in Almanya’daki bir numarası olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda tutuklanan Abu Walaa ile irtibatlı olduğu da iddialar arasında.

Berlin’de 12 kişinin hayatını kaybettiği, 18’i ağır 48 kişinin de yaralandığı saldırıyla ilgili olarak Avrupa çapında aranılan Anis Amri’nin yakalnamsını sağlayacak kişi ya da kişilere 100 bin Euro ödül konulmuştu.

IŞİD'e yakınlığı ile bilinen Amak haber ajansı, salı akşamı internet üzerinden yaptığı paylaşımda kanlı Noel saldırısını düzenleyen kişinin “IŞİD’in askeri” olduğunu duyurmuştu.