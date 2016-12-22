Berlin'deki saldırının zanlısı Danimarka'da aranıyor...

Ersin Arslan / Kopenhag, 22 Aralık () – Alman polis tarafından Berlin’deki Noel pazarına dalan TIR'ı kullandığı ileri sürülen 24 yaşındaki Tunuslu Anis Amri Danimarka’da aranıyor. Tunuslu Anis Amri’nin Danimarka’daki Green Havn feribot terminalinde görüldüğü ihbarından sonra Danimarka polisi Çarşamba gecesi terminal ve çevresinde geniş çaplı arama operasyonu yürüttü. Danimarka Östjylland Bölge Polisi’nden Çarçamba gecesi yapılan basın açıklaması ile Tunuslu zanlının aranma operasyonu doğrulandı. Bölge polisinin basın açıklamasında 24 yaşıdaki Tunuslu zanlının Green Havn feribot terminalinde görüldüğü ihbarı aldıkları belirtilerek ‘‘Aynı anda Östjylland polisi, ilk gelen ihbarı güçlendiren diğer bağımsız kaynaklardan da aynı doğrultuda bilgiler almıştır’’ denildi. Gece boyunca polis köpeklerinin de katıldığı operasyonla 24 yaşındaki Tunuslu TIR saldırısının zanlısını arayan Danimarka polisi saat 01.00’de terminalden ayrılacak olan Stena Lines’a ait bir feribotta da arama yaptı. Arama çalışmalarına sabah saatlerinde son verildi. Berlin’deki TIR saldırısının zanlısı Amri’nin 2015’te Almanya’ya sığınma talebinde bulunduğu ancak bu talebin geri çevrildiği, Ağustos ayında da sahte kimlik belgeleri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. Alman yetkililer tehlikeli ve silahlı olabileceğini, Anis Amri’nin yakalanması için ihbarda bulunacak kişilere 100 bin Euro ödül verileceğini de açkladı.