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Berlin'de 25 Kasım'da üçlü 'Kıbrıs' görüşmesi olacak

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 25 Kasım’da Berlin’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek.  Görüşme ile ilgili açıklama...

DIŞ HABERLER 25.10.2019, 19:11
Berlin'de 25 Kasım'da üçlü 'Kıbrıs' görüşmesi olacak
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, 25 Kasım’da Berlin’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya gelecek. 
Görüşme ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, “Cumhurbaşkanımız, BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres ve Rum Lider Sayın Anastasiadis ile 25 Kasım’da yapılacak üçlü görüşmede bir araya gelecek. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğindeki üçlü görüşme Berlin’de yer alacak” dedi.

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