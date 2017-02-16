Berlin Büyükelçiliği’nden öğrencilere ödül

BAŞKONSOLOS KÜL TEBRİK ETTİ
Nürnberg Başkonsolosluğundaki törende, Fatma Bayram ile Ali Döner’in aileleri, Eğitim Ataşeliği vekili Muavin Konsolos Mesut Doğan, Muavin Konsolos Ünal Atcalıoğlu ile konsolosluk mensupları hazır bulunurken, Başkonsolos Yavuz Kül, hem öğrencileri hem de ailelerini tebrik etti.
CEP TELEONU HEDİYE EDİLDİ
Başkonsolos Yavuz Kül, Tıp okuyan Fatma Bayram ile Fizik okuyan Ali Döner’e birer başarı belgesi yanı sıra, cep telefonu hediye etti. Başkonsolos Kül, konuklarına çay ve pasta ikramında bulundu
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Başkonsolos Yavuz Kül, tebrik konuşması yapıyor
Genel görünüm
Fatma Bayram ( öğrenci)
Ali Döner ( öğrenci)
Genel görünüm
Hediyeler veriliyor
Özel poz
Alkışlar
Aileler birlikte
Hediye paketleri açılıyor
Çay ikramı
Sohbet