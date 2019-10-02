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Benzinle gösteri yapan oyuncu sahnede yandı
Hindistan’da düzenlenen bir festivalde benzinle gösteri yapan bir oyuncu sahnede yanarak ağır yaralandı. Olay Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir festivalde meydana geldi. Bir izleyicinin kaydettiği görüntülerde, bir mitolojik...
DIŞ HABERLER 02.10.2019, 15:19
Hindistan’da düzenlenen bir festivalde benzinle gösteri yapan bir oyuncu sahnede yanarak ağır yaralandı.
Olay Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir festivalde meydana geldi. Bir izleyicinin kaydettiği görüntülerde, bir mitolojik karakteri canlandıran oyuncu Ankit Kumar’ın elindeki plastik şişedeki benzini ağzına doldurduğu ardından diğer elindeki meşaleyi üfleyerek gösteri yaptığı görülüyor. Görüntülerde, bir süre sonra sahneye çıkan oyuncunun, aynı performansı burada da sergilediği sırada giydiği kıyafetin tutuştuğu ardından elindeki benzinin üstüne döküldüğü ve alev aldığı görülüyor. Büyük paniğin yaşandığı anlarda izleyicilerin sahneye koştuğu ve genç aktörü söndürmeye çalıştıkları görüldü.
Yerel medya, vücudunda yüzde 60 yanık oluşan oyuncunun hastanede tedavi altına alındığını; sağlık durumunun kritik olduğunu duyurdu.
Olay Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde düzenlenen bir festivalde meydana geldi. Bir izleyicinin kaydettiği görüntülerde, bir mitolojik karakteri canlandıran oyuncu Ankit Kumar’ın elindeki plastik şişedeki benzini ağzına doldurduğu ardından diğer elindeki meşaleyi üfleyerek gösteri yaptığı görülüyor. Görüntülerde, bir süre sonra sahneye çıkan oyuncunun, aynı performansı burada da sergilediği sırada giydiği kıyafetin tutuştuğu ardından elindeki benzinin üstüne döküldüğü ve alev aldığı görülüyor. Büyük paniğin yaşandığı anlarda izleyicilerin sahneye koştuğu ve genç aktörü söndürmeye çalıştıkları görüldü.
Yerel medya, vücudunda yüzde 60 yanık oluşan oyuncunun hastanede tedavi altına alındığını; sağlık durumunun kritik olduğunu duyurdu.
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