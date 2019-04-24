Bellen: Ayrımcılık Avusturya’da kabul edilemez

Avusturya () – Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Özgürlük Partili (FPÖ) belediye başkan yardımcısının, göçmenlere hakaret içeren ‘fare şiiri’ isimli şiirine dair, “Kışkırtıcılık ve ayrımcılık Avusturya’da kabul edilmeyecektir” dedi.

Yere medya, Özgürlük Partili Belediye Başkan Yardımcısı Christian Schilche’in göçmenleri farelere benzettiği şiiri sonrası aldığı tepkiler üzerine görevinden istifa etmesinin ardından, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’in, “Avusturya’da kışkırtıcılık ve ayrımcılık kabul edilmeyecektir. Bu tarz söylemler, toplumu bölmekten ve nefret oluşturmaktan başka bir işe yaramazlar. İnsanları hor görmek ve ayrımcılık Avusturya’da asla kabul edilmeyecektir” dediği belirtildi.