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Belgeler: Birleşik Krallık İrlanda'ya "duvarlı sınır" önerdi

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Aralık () – Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nın 1987 yılına ait resmi belgeleri, komşu ülke İrlanda ile arasındaki 500 km uzunluğundaki sınırı için Doğu Almanya stili sınır önerdiğini ortaya koydu. Gizliliği...

Belgeler: Birleşik Krallık İrlanda'ya "duvarlı sınır" önerdi

Hilal Sarı / İstanbul, 31 Aralık () – Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nın 1987 yılına ait resmi belgeleri, komşu ülke İrlanda ile arasındaki 500 km uzunluğundaki sınırı için Doğu Almanya stili sınır önerdiğini ortaya koydu.
Gizliliği kalkan 20 Ocak 1987 tarihli belgelere göre 30 yıl önce Birleşik Krallık yetkilileri Kuzey İrlanda sınırı için Almanya’nın 1989 yılında Berlin Duvarı yıkılana kadar sahip olduğu gibi fiziksel bir sınır konulmasını önerdi.
İki hükümetin yetkilileri arasında geçen toplantıda İrlandalı hükümet yetkililerinin bu öneriye şiddetle karşı çıktığı ve Birleşik Krallık’a derhal bu önerisini geri çekmesini talep ettikleri belirtiliyor.
Belgelere göre, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda hükümetlerinin yetkilileri arasındaki toplantıda gündem Birleşik Krallık ordusunun sınır ötesi operasyonları ve Kuzey İrlanda sınırında faaliyet gösteren Irlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) adlı ayrılıkçı örgütün eylemleriydi.
Toplantı notlarına göre Birleşik Krallık sınıra Berlin’dekine benzer bir duvar inşa etmeyi önerdi; ancak, İrlanda hükümeti bu öneriye şiddetle karşı çıktı.

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