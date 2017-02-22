Belediye, bahçıvan yerine keçi ve koyun kullanıyor

Esma Çakır / Roma, 22 Şubat () - İtalya’nın güneyindeki Palermo kentinde bulunan Aliminusa kasabası belediyesi, yabani otları temizlemek için bahçıvan yerine keçi ve koyunları kullanarak tasarruf ediyor.

Yaklaşık bin 500 nüfuslu Aliminusa’daki parklar ve yol kenarlarındaki yabani otları “Caterina” adlı bir keçi temizliyor.

La Repubblica gazetesinin haberine göre, Caterina’nın yorulması durumunda ise, onun yerine 12 tane koyun görev yapıyor.

Bir yıldır belediye için karın tokluğuna çalışan bu hayvanlar “ekolojik işçiler” olarak adlandırılıyor.

Bahçıvanlara bütçe ayırmak yerine neredeyse sıfır maliyetli böyle bir yönteme başvuran Aliminusa Belediyesi, yılda 5 bin Euro civarında

kâr ediyor.

Uygulamanın fikir babası Belediye Başkanı Filippo Dolce, “Bölgemizde iyi bir çiftçilik geleneğimiz var ve bu kapasitemizi en iyi şekilde kullanıyoruz,” diyor.

Ekolojik işçilerle, park ve bahçelerden sorumlu belediye çalışanı Ignazio Riili ilgileniyor ve onları otları temizlemeye çıkarıyor.

Filippo Dolce, bu uygulamanın çok güzel sonuçlar verdiğini, ekolojik işçileri sayesinde kamuya ait park ve bahçelerin artık daha güzel göründüğünü söylüyor.

Keçi ve koyunların böyle bir görev için kullanılması, belediye meclisinde muhalefetle karşılaşmış, ancak kamu parasında tasarruf ve “kaliteli bir iş” yapıldığını gören muhalifler daha sonra bu uygulamayı takdir etti.

Belediye Başkanı Filippo Dolce, projelerini “Meclis üyeleri, keçi ve koyunları park ve bahçeleri iyileştirmede kullanmanın, bizi yıllık 5 bin Euro kadar bahçıvan ücretinden kurtardığını gördüler. Üstelik bu hayvanlar, belki daha iyisini değil ama bir bahçıvanın yapacağı işin aynısını yapıyorlar” diye tanıttı.

(Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü (TV Kaydı):

- Kasabadan genel görüntü

- Belediye başkanıyla röportaj

- Keçi Caterina ve onu otlamaya çıkaran Ignazio Riili

- Keçi Caterina'nın çalışmalarından görüntüler