Belçika’da doğalgaz patlaması: 3 bina çöktü

Belçika’nın Antwerp şehrinde bir binada meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu 3 bina çöktü. İtfaiye ekipleri, çöken binaların altında insanların olduğunu bildirdi.





Patlama, Antwerp şehrinin Wilrijk ilçesinde meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin bildirdiğine göre yerel saatle 12.30’da bir binada doğalgaz patlaması meydana geldi. Yanındaki iki binada patlamadan etkilenerek çöktü. Çöken binaların altında kalanları kurtarmak için arama-kurtarma çalışmaları başladı. Binalardan şimdiye kadar 2 kişinin sağ olarak çıkarıldığı duyuruldu.