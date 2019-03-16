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Belçika’da cami lokali ve Türk iş yerlerinin duvarına yazı yazıldı

Ender DURUEL / BELÇİKA ()  Belçika’nın Limburg bölgesinde çoğunlukla Türklerin yaşadığı Heusden-Zolder bölgesindeki cami lokalinin ve Türklere ait iş yerlerinin duvarına yazı yazıldı. Polis, yazıyı yazanları arıyor. Olay dün...

Belçika’da cami lokali ve Türk iş yerlerinin duvarına yazı yazıldı

Ender DURUEL / BELÇİKA ()  Belçika’nın Limburg bölgesinde çoğunlukla Türklerin yaşadığı Heusden-Zolder bölgesindeki cami lokalinin ve Türklere ait iş yerlerinin duvarına yazı yazıldı. Polis, yazıyı yazanları arıyor.

Olay dün gece Heusden Zolder kasabasında  meydana geldi. Kasabadaki Heusden Zolder Cami lokalinin ve Türklere ait 3 iş yerinin duvarına henüz ne anlam ifade ettiği anlaşılamayan yazı yazıldı.

Bölgede yaşayan Türkler, durumu polise bildirdi. Polis, yazının anlamını ve yazanları bulmak için çalışma başlattı.

Sahibi olduğu spor merkezinin duvarına yazı yazılan Levent Deveci, “Sabah iş yerime geldim kapıda bir müşterim bana işareti gösterdi ve ben şaşırdım. Polisi aradım, polis bir iki şikâyet daha olduğunu bana ve gelip tutanak tutacaklarını belirtti. Grafiker arkadaşlara sordum, 'bu ne anlama geliyor' diye, onlar da bilmediklerini söyledi. Fakat bu bölgede, cami lokali duvarına ve birkaç Türk arkadaşın sahibi olduğu iş yerine de benzeri işaretlerin yapıldığını öğrendik” dedi.

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