Belçika'da Fehriye Erdal'a 15 yıl hapis cezası

Ersin Arslan / Stockholm, 20 Şubat () - Belçika'da mahkeme, Sabancı suikastı zanlılarından Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı gıyabında 15 yıl hapse mahkûm etti. Belçika Brugge Ağır Ceza Mahkemesi, gıyabında yargılanan Fehriye Erdal'a Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı 15 yıl hapis cezası ile 10 yıl sivil ve siyasi haklardan mahrumiyet cezası verdi.