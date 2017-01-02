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Belçika basını Ortaköy'deki saldırıda hayatını kaybeden Türk asıllı Belçika vatandaşının fotoğrafını paylaştı

Ender Duruel / Brüksel, 1 Ocak, () - Belçika basını Ortaköy katliamında hayatını kaybeden Kerim Akyıl'ın fotoğrafını paylaştı. Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını...

Belçika basını Ortaköy'deki saldırıda hayatını kaybeden Türk asıllı Belçika vatandaşının fotoğrafını paylaştı

Ender Duruel / Brüksel, 1 Ocak, () - Belçika basını Ortaköy katliamında hayatını kaybeden Kerim Akyıl'ın fotoğrafını paylaştı. Yılbaşı gecesi İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübüne düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler arasında Kerim Akyıl isimli Belçika vatandaşı bir Türk olduğu öğrenildi. Belçika basını, Belçika’dan tatil için Türkiye’ye giden Belçika vatandaşı Türk kökenli 21 yaşındaki Kerim Akyıl'ın hayatını kaybettiğini yazdı. Yayın organları haberi “İstanbul’daki silahlı saldırıda Belçikalı bir Türk hayatını kaybetti” olarak duyurdu. Hayatını kaybeden kişinin Belçika'nın Limburg bölgesindeki Houthalen şehrinden Kayserili bir ailenin çocuğu olan 21 yaşında Kerim Akyıl olduğu belirtildi.

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