Belarus Cumhurbaşkanı: İhtilale izin vermeyeceğiz

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Belarus'ta muhalif grupların önümüzdeki hafta gerçekleştirmeyi planladıkları kitlesel gösteri öncesinde yaptığı açıklamada, Belarus vatandaşlarının görüşlerini ifade edebilecekleri alanların tahsis edileceğini, fakat Ukrayna'da üç yıl önce meydana gelen ihtilalin bir benzerinin Belarus'ta tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Belarus'taki muhaliflerden 300-400 kişilik bir grubun Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ettiğine değinen Lukaşenko, özellikle bu kişilerin protesto gösterilerine provokasyon karıştırabileceğini ifade etti. Bu kişilerin, üç yıl önce Kiev'de göstericilere ateş açarak olayların kontrolden çıkmasına neden olan keskin nişancılarla anlaşacağını ve bu kişileri Belarus'a sokmaya çalışacağını ifade eden Lukaşenko, güvenlik güçlerini, provokasyonlara hazır olmaya çağırdı. 2016 yılı sonlarında Belarus yönetiminin siyasi muhalifleri cezaevlerinden tahliye ettiğini hatırlatan Lukaşenko, “eğer bu kişiler hala bazı şeyleri anlamamışlarsa, o zaman onları geldikleri yere geri göndermek gerekir”, diye konuştu.