‘Bebek benden değil’ diyerek sevgilisini dövdü, bebeği öldürmekle tehdit etti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bebeğin kendisinden olmadığını iddia ettiği sevgilisini darp edip, 2 aylık bebeği de öldürmekle tehdit eden adam tutuklandı.

Olay, 24 Mayıs'ta Lefkoşa'ya bağlı Minareliköy'de meydana geldi. İddiaya göre Osman Kaylak ile S.B., 2 yaşındaki bebekleri yüzünden tartışmaya başladı ve çocuğun kendisinden olmadığını ileri sürerek S.B.’yi darp etti; eline aldığı meyve bıçağı ile de S.B'yi ve bebeği ölümle tehdit etti. S.B. ise, bir gün sonra Lefkoşa'da Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu, polis de Kaylak'ı gözaltına aldı.

POLİS DAKİKA DAKİKA ANLATTI

Kadına Karşı Şiddete Müdahale Şubesi'nde görevli polis Murat Plevne, Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan Kaylak ile ilgili bilgi verdi.

Mahkemede konuşan Polis Memuru Murat Plevne, "Zanlı Osman Kaylak, beraber yaşadığı sevgilisi olan S.B.'ye, 2 aylık olan bebeklerinin kendisinden olmadığını söyledi. Bu söz üzerine tartışma çıktı. Tartışma sırasında Osman Kaylak, eline aldığı bir meyve bıçağı ile S.B.'nin üzerine yürüdü. Kaylak, S.B.'ye, 'Sana bir şey yapmam. Senin canını yakmak için bebeği öldürürüm' diyerek tehdit etti. Kaylak, bebeğin pusetini alarak S.B.'nin kafasına vurarak onu ciddi şekilde darp etti" dedi.

Osman Kaylak'ın gözaltına alındığı sırada tehditlerini sürdürdüğünü anlatan Plevne, "Zanlı tutuklandığı esnada polis arabası içerisinde serbest kalırsa cinayet işleyeceğini söyledi. Sevgilisi olan S.B.’yi öldüreceğini, bunu kendisi yapamazsa kardeşlerine yaptıracağını söyledi" dedi.

Mahkeme başkanı, zanlının 3 ay hükümsüz tutuklu yargılanmasına karar verdi.