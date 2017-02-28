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BBC 5 boyunca Kaziranga Ulusal Parkına giremeyecek

İstanbul, 28 Şubat () – BBC, Hindistan’ın kaçak avcılara karşı aldığı saldırgan tavrın haber yapılması üzerine Kaziranga Ulusal Parkı’na beş yıl boyu giremeyecek. Ülkedeki tüm kaplan nüfusunu kontrol eden Ulusal Kaplan...

BBC 5 boyunca Kaziranga Ulusal Parkına giremeyecek

İstanbul, 28 Şubat () – BBC, Hindistan’ın kaçak avcılara karşı aldığı saldırgan tavrın haber yapılması üzerine Kaziranga Ulusal Parkı’na beş yıl boyu giremeyecek.

Ülkedeki tüm kaplan nüfusunu kontrol eden Ulusal Kaplan Koruma Otoritesi (NTCA) BBC kurumu ve gazeteci Justin Rowlatt’ı, Rowlatt’ın Kazıranga’nın gergedan nüfusunu korumak için aldığı önlemleri sert bir şekilde eleştiren, ‘Tek Dünya: Korumak için öldürmek’ adlı belgeseli yüzünden beş yıl boyunca Kaziranga Ulusal Parkın’a girişini yasakladı. Belgeselde, NTCA'nın, Kaziranga yönetiminin orman korucularına gergedanlara tehlike oluşturabileceğini düşündükleri kişileri öldürme yetkisi verdiği iddia ediliyor.

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