Bayburt'ta yaşayan engelliler için Duisburg'da yardım gecesi düzenlendi

Temel ELCİVAN, DUİSBURG, 13 Şubat () - Bayburt'ta yaşayan engelli vatandaşlar için Almanya'nın Duisburg şehrinde yardım gecesi düzenlendi. "Bayburt Engelliler Gecesi" adı altında düzenlenen yardım gecesinden elde edilecek gelirin, Bayburt'ta bulunan engelli vatandaşlar için Bayburt'a gönderileceği açıklandı. "Aramızda Engel Yok“ sloganıyla Duisburg'da bulunan Akkurt Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen yardım gecesine, çoğunluğunu Duisburg'da yaşayan Bayburtluların oluşturduğu yardım sever vatandaşlar katıldı. Yardım gecesinde bazı engelli vatandaşlar da hazır bulunurken, görme engelli müzisyen Aykut Korkut'un sahnede seslendirdiği eserler davetlilerden büyük alkış aldı. Düsseldorf Başkonsolosluğu'ndan konsolos Ahmet Ergen, Ardahan Posof Kültür ve Dayanışma Derneği(POYAT) Genel Başkanı Ercan Özcan, Türk Alman Yardım Sevenler Derneği Başkanı Necmiye Öztürk, Kapadokya Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mümün Uluç, Ankaralılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Yalçın ve Köln Bayburt Kültür ve Dayanışma Derneği'nden yöneticiler de, yardım gecesinde hazır bulundu. Yardım gecesini organize eden Halil Zengin, Melike Neslihan Kalkan ve Fatih Demir, "Bayburt Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Bayburt Memnume Evsen Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile görüşüldü ve o kurumlardan gelen ihtiyaçlar üzerine böyle bir yardım gecesini gerçekleştirdik. Amacımız ihtiyacı olan vatandaşlarımıza el uzatmaktır, etkinliğe destek veren sanatçılara, sponsorlara ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz“ açıklamasında bulundu. Yardım gecesinin eğlence bölümünde daha çok Bayburt yöresi türküleri seslendirilirken, davul zurna eşliğinde Bayburt yöresi halk oyunları da pistte yerini aldı. Geceye destek veren sanatçı Ahmet Baydaroğlu, Sinan Yılmaz, Necdet Koç ve Grubu, Su Perisi, Yılmaz Çelik ve Aykut Korkut sahne aldı. Görüntü dökümü -Salondan detay görüntüler -Sanatçıların sahnesinden bölümler -Görme engelli müzisyen Aykut Korkut'un şarkı seslendirmesi -Salonda engelli insanlardan görüntüler