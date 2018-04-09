"Batının yaptırımları Rusya’ya baskı yapma stratejisi"

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 9 Nisan () - Rusya Dışişleri Bakanlığı Resmi Temsilcisi Mariya Zaharova, batının Rusya’ya yaptırımlarını, "Rusya’ya baskı yapma stratejisi" diye nitelendirdi.

Zaharova, Rossiya 1 TV kanalında yaptığı açıklamada, "Yaptırımlar uzun yıllardır devam ediyor. Bize bu zamana kadar yaptırımların Kırım yüzünden uygulandığı söylendi. Peki Kırım’a kadar neden neydi? Biz, bu uygulamaları 2011-2012 yılından itibaren yaşıyoruz. Biz bunun nedenini çok iyi biliyoruz. Bu ne seçimlere müdahale edilmesi, ne Kırım, ne de Ukrayna ile ilgili. Bu Rusya’ya baskı yapma stratejisi" ifadesini kullandı.

Yaptırımların toplumun sürekli olarak fikir ayrılığı yaşamasını sağlamak için gerekli olduğunu belirten Zaharova, "Rusya’nın amacı işbirliği yapmak. Biz her seferinde faydalı diyalog kurulmasından ve sorunların görüşme masasında çözülmesinden yana olduğumuzu söylüyoruz" dedi. (Fotoğraflı)