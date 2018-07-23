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Batı Attika bölgesinde büyük orman yangını

Io Chokona / Atina, 23 Temmuz () - Yunanistan’ın Batı Attika ile Korinthos arasındaki Kineta bölgesinde öğle saatlerinde büyük bir orman yangını çıktı. Attika’nın sayfiye yerlerinden biri olan Kineta’ya ait Geraneia Oroi dağlık bölgesinde...

Batı Attika bölgesinde büyük orman yangını

Io Chokona / Atina, 23 Temmuz () - Yunanistan’ın Batı Attika ile Korinthos arasındaki Kineta bölgesinde öğle saatlerinde büyük bir orman yangını çıktı.
Attika’nın sayfiye yerlerinden biri olan Kineta’ya ait Geraneia Oroi dağlık bölgesinde çıkan büyük orman yangını, şiddetli rüzgâr nedeniyle hızla yayıldı ve şu anda evlerin bulunduğu Galini ve Marula yerleşim bölgelerine doğru ilerliyor.
İlgili makamlar bölge sakinlerine evlerini terk etmelerini ve sahile inmeleri uyarısında bulundu. Dumanı Başkent Atina’yı da kaplayan büyük orman yangınına karadan 70 itfaiyeci, 30 itfaiye aracı ve iki yaya birliği, havadan ise iki helikopter ve üç itfaiye uçağıyla müdahale ediliyor.

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